Cimeira de Malta anunciada por Zelensky será no próximo fim de semana

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que manteve uma conversa com o homólogo turco, Tayyip Erdogan, no sábado. Em cima da mesa esteve a discussão da fórmula ucraniana para a paz na guerra com a Rússia. Também abordaram a questão da segurança alimentar e a situação no Médio Oriente.







"Falámos sobre a próxima ronda de negociações da Fórmula da Paz, que vai ter lugar em Malta. A Turquia vai participar, trazendo a sua voz de autoridade e posição", anunciou Zelenksy na rede social Telegram. "Também discutimos a situação no Médio Oriente e concordámos com a necessidade de garantir a proteção dos civis e o respeito pela lei humanitária."Por seu lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Malta anunciou que o encontro vai acontecer nos dias 28 e 29 de outubro. Num comunicado , o ministro Ian Borg referiu: "A receção, na próxima semana, das conversações da fórmula de paz em Malta é o apoio mais concreto que um país como Malta pode dar para manter a causa ucraniana no topo da agenda internacional".Esta ronda de conversações segue-se às que aconteceram em Copenhada (Dinamarca), em junho, e em Jeddah (Arábia Saudita), em agosto. Vai reunir líderes internacionais, menos representantes da Rússia, que invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022.A fórmula para a paz foi anunciada em novembro de 2022, quando Zelensky apresentou um plano de paz com 10 pontos na cimeira do G20. Esta fórmula é apoiada pelos aliados ocidentais de Kiev e inclui pontos como a restauração da integridade territorial da Ucrânia, uma retirada completa das forças russas e o julgamento dos responsáveis por crimes de guerra.