Manifestação em Lisboa. Ucranianos e russos juntos contra Putin

Manifestação junto à embaixada da Rússia, fortemente policiada, contou com centenas de imigrantes, muitos deles russos

Denara vive em Berlim, na Alemanha, mas a invasão da Ucrânia apanhou-a de férias em Portugal. É russa, tem 34 anos e foi uma das presenças mais notadas na retaguarda da manifestação que decorreu esta tarde junto à embaixada da Rússia em Lisboa. Trazia uma cartolina onde escrevera "as mulheres russas estão contra a guerra." Diz à SÁBADO que "há muitos russos aqui nesta manifestação".



E havia, de facto. Max, por exemplo, de 28 anos, que trazia num carro de bebé um cartaz onde se lia, em inglês, "Sou russo e estou envegonhado. Parem a guerra. Parem Putin". Diz à SÁBADO que tem familiares na Ucrânia e na Rússia. Tem a secreta esperança de que esta guerra "seja a oportunidade para os russos derrubarem Putin". Mas não sabe como tal pode acontecer, até porque, salienta, "a polícia é rápida a suprimir qualquer manifestação nas ruas".



Denara vem dizer que "nem todos os russos estão com Putin", mas lamenta que a "propaganda seja muito forte, os meus familiares sofrem disso", diz, sugerindo eles sejam apoiantes da invasão da Ucrânia devido à "propaganda". Sobre o que a Europa pode fazer, diz que "deve abrir a porta aos refugiados" e continuar "a cortar as fontes de financiamento" de Putin e dos que pertencem ao seu círculo próximo.