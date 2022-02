Cronologia da guerra na Ucrânia. Das ameaças russas aos bombardeamentos

Desde novembro que as manobras de Putin indicavam que a sua atitude era tudo menos amigável. Os EUA e União Europeia tentaram sempre a via diplomática, mas o Kremlin invadiu mesmo a Ucrânia.

A propaganda russa foi sendo alimentada ao longo de meses. Diziam que era Washington e não Moscovo que gerava tensões, que a União Soviética foi roubada e que havia genocídio nas regiões separatistas da Ucrânia. Acusavam o país de ser um fantoche.



Desde novembro que Putin manifestou o seu desagrado com a vontade da Ucrânia se juntar à NATO. O presidente dos EUA, Joe Biden, tentou a via diplomática mas avisou o Kremlin que qualquer tipo de invasão traria duras consequências.



A escalada de tensão foi aumentado, nem Macron conseguiu impedir o inevitável. Quando Putin reconheceu Donetsk e Lugansk como independentes, as sanções económicas contra o Kremlin não tardaram. Mas nada disso evitou que as forças russas lançassem uma grande operação militar sobre a Ucrânia, esta quinta-feira, 24.