Rússia: amigos, dependentes e a China à espreita para atacar Taiwan

Nem é necessária uma mão para contabilizar os chamados suspeitos do costume, próximos do regime russo: Bielorrússia, Arménia, Cazaquistão, todos membros da Organização do Tratado de Segurança e Cooperação (OTSC). O que têm em comum? Uma dependência, nomeadamente militar, de Moscovo.



Há ainda uma aproximação à China, que se tem mantido cautelosa na reação à invasão da Ucrânia (não lhe chama isso, aliás). E "depois temos parceiros estratégicos, como a Venezuela, a Síria, a Abecásia e a Ossétia", completa Luís Tomé, professor de relações internacionais.



No início da semana, depois de o presidente russo ter assinado os decretos que reconhecem a independência das províncias separatistas de Lugansk e Donetsk, "até os mais próximos aliados pareceram relutantes em imediatamente apoiarem a decisão de Moscovo", escreveu a Associated Press.