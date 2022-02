Slava Ukraini: Este domingo, em Lisboa, gritou-se pela paz e por uma Ucrânia livre de Putin

"Slava Ukraini!", "Geroyam Slava!" [glória à Ucrânia, glória aos heróis] repete-se, na Rua Visconde de Santarém, morada da Embaixada da Federação Russa em Lisboa. Ainda não são 15h mas já quase não é possível circular: milhares de caras portuguesas, ucranianas, búlgaras e russas dominam a paisagem empunhando cartazes e bandeiras em apelo ao fim da guerra, à auto-determinação e ao recuo de Putin. "Assassino! Putin Assassino", gritam.



A mensagem tem sido repetida ao longo dos últimos dias por todo o País, desde que o exército russo tomou de assalto a Ucrânia, multiplicando-se por outros pontos na Europa. "Não chega", diz Artem, ucraniano, em Portugal há mais de duas décadas. "A NATO já devia ter interditado o espaço aéreo ucraniano. Eles podem fazer isso", aponta. "E deviam ter tirado a Rússia do SWIFT [Sistema de comunicação que permite o pagamento e a transferência de recursos entre empresas de diferentes países]". Uma medida que já foi aplicada ainda que com limitações.



O pai de Artem, Sergei, é um dos muitos homens que viu a saída da Ucrânia ser-lhe negada, e lida agora com a ameaça russa na cidade onde vive, Chernihiv, perto da fronteira com a Bielorússia. "Falei com ele hoje, disse-me que tem estado no bunker nos últimos dias, que se ouvem bombardeamentos." Dos primos, residentes numa vila próxima, a última notícia que teve foi a de que estariam para pegar nas armas e defender o país. "Um deles até era pro-russo, nunca pensei que fosse capaz de fazer isto". Seguiram-se três dias de silêncio.