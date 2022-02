Quem é o homem que resiste a Putin

Volodymyr Zelensky é um protagonista inesperado para uma crise grave: a maior parte da sua vida foi feita a fazer rir. Mas a realidade imitou a ficção. Zelensky, 44 anos, humorista de profissão, sem nenhuma ligação política, era estrela de uma série de televisão de grande sucesso, em que um humilde professor de História se torna presidente da Ucrânia, depois de um seu discurso anticorrupção, inflamado e com palavrões pelo meio, se tornar viral. A série chamava-se Servidor do Povo.



Em 2019, Zelensky foi eleito com 73,2% dos votos e com um programa anticorrupção, pelo partido Servidor do Povo, que criou para o efeito. Três anos depois, o país arrisca uma guerra a sério e o tempo das piadas acabou, mas há um rasto desse passado e talvez um preço. Durante perto de ano e meio, Zelensky manteve uma popularidade elevada, maior do que a dos seus antecessores na mesma altura do mandato. Mas em abril último, e à medida que os tanques russos se começaram a acumular junto à fronteira, essa popularidade caiu a pique.



Os vídeos de Zelensky na sua anterior reencarnação de comediante não desapareceram - inclusive um em que, com um partenaire, de fato, mas de calças em baixo e com um piano à frente e à altura estratégica, finge tocar o instrumento com o respetivo pénis perante um auditório de centenas. Fez sucesso. Mas face à ameaça de violência, com o exército de Vladimir Putin demasiado próximo e os líderes mundiais a desfilarem ansiosos por Kiev, o ex-comediante começou a parecer um eventual erro de casting. Maria Zolkina, analista do think tank Fundação para a Iniciativa Democrática, com sede em Kiev, resumiu ao LA Times: "Quando a ameaça russa se tornou visível, Zelensky não teve a confiança da sociedade que teria tido se o vissem como um Presidente para tempos de guerra." A dissonância entre o percurso e a situação presente não terá ajudado.