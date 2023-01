Rússia diz que tanques britânicos 'vão arder' e nega ter atingido edifício em Dnipro

Moscovo garantiu esta segunda-feira que a nova vaga de equipamento de guerra anunciado pelo Ocidente para a Ucrânia não vai alterar o curso da guerra. Perante o anúncio de mais tanques enviados pelo Reino Unido, o Kremlin garantiu que estes "vão arder".







Esta semana deve ficar marcada pelo envio de mais ajuda da União Europeia e do Reino Unido à Ucrânia. Isto depois do ataque de sábado a um edifício residencial na cidade de Dnipro que provocou, pelo menos, 40 mortos. Este ataque com um míssil russo está a ser negado por Moscovo, que mantém não ter alvos civis como objetivo.No sábado, Inglaterra anunciou que planeia enviar 14 dos seus tanques Challenger 2 e outro apoio de artilharia avançada para apoiar a resposta da Ucrânia à invasão russa, que teve início a 24 de fevereiro do ano passado. "Eles estão a usar este país [a Ucrânia] como uma ferramenta para atingir os seus objetivos anti-Rússia", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando questionado sobre os tanques britânicos."Estes tanques vão arder tal como os outros", acrescentou Peskov. Sublinhando que o envio de mais equipamento e ajuda militar, como o anunciado pelo Reino Unido e Polónia, não vai mudar a situação no terreno.Desde o início da guerra que os EUA e os seus aliados têm ajudado financeira e militarmente para a Ucrânia. Já foram enviados drones, sistemas de mísseis, defesas anti-aéreas e sistemas de comunicações, entre outros equipamentos. O governo alemão está a ser pressionado para aprovar a exportação dos tanques Leopard 2, que fabrica, para a Ucrânia.No sábado, um míssil russo atingiu um bloco de apartamentos na cidade de Dnipro , provocando 40 vítimas mortais. Um número que pode ainda aumentar uma vez que continuam incontactáveis 30 pessoas, segundo um governante da cidade referiu à Reuters.Até ao momento, estão contabilizados 75 feridos, dos quais 14 crianças.A autoria do ataque ainda está por determinar. Segundo os oficiais ucranianos, o prédio foi atingido por um míssil russo Kh-22, que não pode ser derrubado pelas defesas anti-aéreas. Porém, o Kremlin garante mais uma vez que o ataque de mísseis de sábado não tinha como objetivo alvos civis.Esta segunda-feira, Dmitry Peskov garantiu aos jornalistas: "As Forças Armadas russas não têm edifícios residenciais ou infraestruturas sociais como alvos. Os ataques são feitos a alvos militares, quer óbvios quer incógnitos". Para o porta-voz do Kremlin o ataque de sábado resultou da ação das defesas anti-aéreas ucranianas que intercetaram o míssil russo, lembrando ainda que "alguns representantes do lado ucraniano" também chegaram a essa conclusão.Peskov referia-se a Oleksiy Arestovych, conselheiro do gabinete do presidente Zelensky, que no sábado disse que o míssil russo teria caído no complexo residencial depois de ter sido abatido pelas defesas aéreas ucranianas. O comentário não foi bem visto do lado ucraniano, o que o levou a desculpar-se quase de imediato. Explicando que as suas declarações eram apenas uma teoria preliminar.