Russos reclamam Soledar. 'Há batalhas', garante Ucrânia

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Esta sexta-feira, a Rússia defendeu que as suas forças tinham obtido o controlo da cidade de Soledar, local de pesados conflitos nas últimas semanas. As forças russas capturaram a cidade na quinta-feira à tarde, de acordo com o ministério da Defesa do país. Contudo, mais tarde, a Ucrânia reforçou que os relatos sobre a conquista da cidade "não são verdadeiros": "Há batalhas em Soledar", garantiu Serhiy Cherevaty, porta-voz do grupo oriental do exército ucraniano.

Além das minas de sal de valor comercial, Soledar é um ponto estratégico cujo controlo pelos russos pode cortar as linhas de abastecimento a Bakhmut, encurralando as forças ucranianas que lá se encontram, detalha a agência Reuters.

Também hoje, a Ucrânia adiantou que as suas forças ainda estavam a aguentar Soledar depois de uma noite "quente" de batalhas. "A conquista de Soledar tornou-se possível graças ao constante bombardeamento do inimigo através de ataques e da aviação armada, forças de mísseis e artilharia de um grupo de forças russas", adiantou o governo russo.

O comunicado do governo sobre a tomada da cidade não mencionou o papel do grupo de mercenários Wagner, cujo fundador, Yevgeny Prigozhin, reivindicou esta semana que a cidade já tinha caído e que as lutas estavam a cargo dos seus homens, exclusivamente. O governo russo só reconheceu as tropas e a aviação.

Se se confirmar que Soledar caiu de facto, trata-se do primeiro grande avanço russo desde julho de 2022, depois de retiradas perto de Kharkiv e de Kherson.

Esta atualização chega dois dias depois de Valery Gerasimov ter assumido o comando das operações russas na Ucrânia.

Tanto os lados ucraniano como russo já passaram por perdas pesadas na batalha de Soledar.

A Rússia deseja agora conquistar Bakhmut, que fica a menos de 10 quilómetros de Soledar.

À Reuters, membros da administração norte-americana adiantam que a conquista de Soledar não teria um grande significado no curso da guerra. "Mesmo se Bakhmut e Soledar caírem para os russos, não terá um impacto estratégico na guerra em si", sustentou John Kirby, porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos EUA. "E não irá certamente parar os ucranianos ou travá-los."

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana