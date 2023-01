Polícia no Reino Unido assume ter cometido violações em série durante 17 anos

David Carrick, um polícia britânico, cometeu mais de 71 crimes sexuais graves ao longo de 17 anos de carreira. O homem de 48 anos terá usado a sua posição para "atrair mulheres e depois aterrorizá-las para que ficassem em silêncio".







Redes Sociais / Twitter

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Era funcionário da Polícia Metropolitana de Londres (MET), costumava andar armado e estava ao comando da proteção parlamentar e diplomática. Segundo avança o The Guardian , enquanto exercia funções terá violentado pelo menos 12 mulheres ao longo de vários anos, tanto em Hertfordshire como em Londres.Segundo a investigação, David Carrick conheceu algumas mulheres através de aplicações de namoro, redes sociais ou mesmo presencialmente. Inicialmente iludia as vítimas dando-lhes falsas perspetivas de segurança exibindo-lhes as credenciais da polícia e afirmando que era o responsável pela segurança do primeiro-ministro.Depois acabava por atacá-las de forma violenta e sexual, chamava-as de "escravas" e chegava mesmo a urinar em cima de algumas. Na sua habitação, tinha ainda um pequeno armário debaixo das escadas, onde prendia as vítimas nuas no seu interior durante horas a fio.Depois usava a profissão para dissuadir estas mulheres de apresentar queixa, dizendo que caso o fizessem, ninguém iria acreditar. Mesmo assim, entre 2000 e 2021, as autoridades receberam pelo menos nove queixas contra o polícia, mas nada fizeram.David Carrick acabou por ser detido em outubro de 2021, esteve sob julgamento durante mais de um ano, mas só esta segunda-feira foi ouvido no tribunal de Southwark. O oficial acabou por se declarar culpado de 24 acusações de violação, nove de agressão sexual, cinco por penetração, três de comportamento controlador, três de caráter privado, duas por tentativa de violação, uma de tentativa de agressão sexual por penetração, uma de atividade sexual sem consentimento e uma acusação de agressão.Apenas se declarou inocente da denúncia de violação da mulher que levou à sua prisão e da posse ilegal de armas de fogo.A investigação revelou ainda falhas graves no MET que permitiu que este homem continuasse a praticar crimes durante os seus 20 anos de serviço. Neste tempo, Carrick chegou mesmo a ser promovido inicialmente para uma unidade armada de elite e depois para estar a cargo de instituições de bastante relevo como o parlamento, algumas embaixadas e mesmo Downing Street.Apesar do elevado número de crimes, a investigação suspeita que existam ainda mais vítimas que não tiveram coragem de enfrentar um processo judicial como este.David Carrick, que é já considerado um dos piores criminosos sexuais da História, deverá ser sentenciado entre os dias 6 e 7 de fevereiro.