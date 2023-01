Ucrânia fala em 16 mortes na queda de helicóptero junto a um infantário

Dezasseis pessoas morreram, incluindo o ministro do Interior ucraniano, na queda de uma helicópetro esta quarta-feira, junto a um infantário nos arredores de Kiev, a capital da Ucrânia. A confirmação foi dada pelo próprio chefe da polícia nacional, citado pela Reuters.





Duas crianças estão também entre as vítimas mortais e 10 estão no hospital, segundo as informações oficiais.A primeira confirmação da queda de um helicóptero foi feita pela presidência ucraniana indicando a existência de vítimas."Na cidade de Brovary, leste de Kiev, um helicóptero caiu perto de um infantário e de um edifício de apartamentos (...). Há vítimas", disse Kyrylo Timochenko, do gabinete da presidência através de uma mensagem publicada no Telegram. "Ambulâncias, polícia e bombeiros encontram-se no local", acrescentou.O aparelho caiu na cidade de Brovary, arredores da capital ucraniana, numa altura em que havia crianças no edifício.O governador da região, Oleksiy Kuleba, recorreu também ao Telegram para explicar que "toda a gente foi retirada do local. Existem mortes", escreveu.Até ao momento não foram fornecidos mais detalhes sobre o helicóptero, assim como se desconhece as circunstâncias que provocaram a queda do aparelho.

Em atualização