Sanções: Ocidente retalia sobre Banco Central da Rússia e aperta o cerco a Putin

A União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá anunciaram ontem à noite uma intensificação significativa das sanções económicas à Rússia, cancelando o acesso de bancos russos "selecionados" ao sistema SWIFT e, sobretudo, limitando o poder do banco central russo para usar as reservas acumuladas. As medidas vão aumentar muito as dificuldades para a economia russa, embora não interrompam uma das principais linhas de "oxigénio financeiro" de Moscovo: as vendas de energia à Europa.

"Em primeiro lugar comprometemo-nos a garantir que alguns bancos russos selecionados sejam removidos do sistema de comunicação SWIFT. Isto vai assegurar que estes bancos sejam desligados do sistema financeiro internacional e prejudicar a sua capacidade de operar a nível global", indica o comunicado conjunto emitido pouco passava das 22 horas. "Em segundo lugar, comprometemo-nos a assegurar medidas restritivas que impeçam o Banco Central da Rússia de usar as suas reservas internacionais de maneira a mitigar o impacto das nossas sanções", acrescenta.

As limitações à ação do Banco Central da Rússia, que não foram detalhados, serão muito relevantes. O objetivo é limitar a margem do banco central para usar as reservas cambiais do país – o equivalente a 600 mil milhões de dólares – para suster o rublo. Caso sejam eficazes resultarão num rombo potencial significativo para a Rússia, quer no imediato, quer no médio e longo prazo: a queda livre do rublo levará a um aumento forte do custo de vida no país, a uma paralisação do investimento, à diminuição da capacidade de financiamento do estado e à contração da economia. A resistência financeira russa ao conflito fica comprometida.