Ucrânia: YouTube bloqueia acesso a canais russos RT e Sputnik na Europa

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O YouTube anunciou hoje o bloqueio dos canais russos RT e Sputnik em toda a Europa, uma decisão tomada na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.







YouTube Reuters

Tópicos Rússia Ucrânia Sputnik YouTube RT Europa Paris canais russos bloqueio

A decisão foi confirmada pela plataforma num email enviado e citado pela agência France Presse (AFP), referindo que a mesma tem "efeito imediato"."Estamos a bloquear os canais RT e Sputnik do YouTube em toda a Europa, com efeito imediato", refere a plataforma, acentuando que os seus sistemas "necessitam de algum tempo até ficarem completamente operacionais" e garantindo que as suas equipas estão "a monitorizar 24 horas por dia para atuar o mais rapidamente possível".A decisão do YouTube vem juntar-se à de outras plataformas digitais, como o Facebook e a Instagram.A decisão da Meta, gestora de participações sociais que controla aquelas duas redes sociais, foi tomada na segunda-feira e segue-se ao seu anúncio, feito durante o fim de semana, de que iria banir publicidade daqueles meios estatais russos e já tinha removido uma rede de 40 contas falsas, páginas e grupos que publicavam argumentos pró-russos.A rede usava pessoas fictícias que se apresentavam como jornalistas e peritos, mas ainda não tinha uma audiência relevante.A RT e a Sputnik são parte da máquina de propaganda russa, que espalha perspetivas de apoio à invasão russa da Ucrânia, ao mesmo tempo que procura descredibilizar e criticar a resposta de outros Estados.