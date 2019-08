Quem eram os amigos famosos de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein, o magnata que foi encontrado morto este sábado na prisão, estava preso por suspeita de tráfico e abuso de menores. Um dia antes, tinha sido divulgada mais uma lista de suspeitos poderosos ligados a Epstein e aos seus crimes. Virginia Giuffre, que diz ter sido explorada na rede de menores abusadas por Epstein, acusou um antigo governador do Novo México (Bill Richardson), um bilionário (Glenn Dubin) e um antigo senador (George Mitchell), entre outros.

Todos eles negaram as alegações. No dia seguinte, Epstein suicidou-se na sua cela da prisão de Manhattan.

Donald Trump

Jeffrey Epstein colecionou vários amigos famosos ao longo do tempo. Segundo a revista Forbes, Donald Trump voou com Epstein no jato privado deste em 1997. Em 2002, o agora presidente dos EUA elogiou-o na revista New York: "Conheço-o há 15 anos. Ele é muito divertido. Até dizem que gosta de mulheres belas tanto quanto eu, e muitas delas mais jovens. Sem dúvida – Jeffrey aprecia a sua vida social."

Em 1997 e 2000, Epstein foi duas vezes ao clube de Mar-a-Lago de Trump. Em 2009, foi divulgado o livro de endereços do magnata: tinha 14 números de telefone dos Trump – Melania também tinha lá registado o seu contacto.

Há 15 anos, Trump e Epstein ter-se-ão zangado e agora, o presidente norte-americano considerou as acusações "nojentas".

Bill Clinton

O antigo presidente dos EUA é acusado por Giuffre de ter visitado a ilha privada de Epstein e que o magnata realizou um jantar para Clinton. Depois de ter abandonado o cargo, Clinton viajou quatro vezes no jato privado de Epstein pela Europa, África e Ásia. Porém, a Fox News diz que Clinton viajou 26 vezes no Boeing 727 de Epstein, a que chamavam Lolita Express.

Clinton também participou no perfil feito em 2002: "Jeffrey é um gestor de muito sucesso e um filantropo empenhado com um sentido apurado dos mercados globais e conhecimento profundo sobre a ciência do século XIX." Disse à imprensa nada saber sobre os crimes de que Epstein foi acusado.

Príncipe André

André, o filho mais novo da rainha Isabel II, era amigo de Epstein desde o início da década de 90. Estiveram juntos em St. Tropez e Tailândia, segundo a BBC. Giuffre, a acusadora de Epstein, disse ter tido sexo forçado três vezes com o príncipe entre 1999 e 2002. Em 2015, o Palácio de Buckingham negou as alegações.

Os outros famosos que se cruzaram com Epstein

Em 2011, dois anos depois de ter saído da prisão e ter sido registado como agressor sexual, Epstein jantou com Jeff Bezos e Elon Musk, entre outros bilionários.



Em 2002, Kevin Spacey – cuja acusação por abuso sexual caiu sem chegar a tribunal -, o comediante Chris Tucker e Clinton passaram uma semana com Epstein ligados a uma campanha da Fundação Clinton contra a SIDA, na África do Sul, Nigéria, Gana, Ruanda e Moçambique.