O suicídio de Jeffrey Epstein veio incendiar ainda mais a polémica em torno dos escândalos sexuais ligados à Victoria's Secret. O magnata de 66 ano aguardava julgamento por tráfico sexual mas antes já tinha sido acusado de usar a sua influência para assediar as modelos da marca. Na década de 90, o líder da firma de lingerie Leslie H. Wexner, confiou em Epstein para gerir as suas finanças e ser seu conselheiro pessoal. Um cargo que lhe deu carta branca para se movimentar no mundo da moda.Leia mais no Correio da Manhã