O presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu, este sábado, que o seu homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, quer voltar às negociações com os Estados Unidos e que lhe pediu desculpas pelos recentes testes com mísseis de curto alcance na península coreana.

Trump fez estas revelações através de publicações na sua conta da rede social Twitter.





In a letter to me sent by Kim Jong Un, he stated, very nicely, that he would like to meet and start negotiations as soon as the joint U.S./South Korea joint exercise are over. It was a long letter, much of it complaining about the ridiculous and expensive exercises. It was.....