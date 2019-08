Quem é Ghislaine Maxwell, a “madame” que trabalhava para Jeffrey Epstein

O caso contra o milionário nova-iorquino Jeffrey Epstein , o milionário acusado de tráfico sexual de menores , terminou com a sua morte, no último sábado, a 10 de agosto, um aparente suicídio na cela da prisão de alta segurança onde aguardava julgamento, em Manhattan. Felizmente, algumas das vítimas que acusaram Epstein solicitaram à justiça dos Estados Unidos da América que não encerrem as investigações – pedido que foi apoiado e reforçado por políticos do mesmo país.Com a continuação das denúncias, uma das principais suspeitas de conspiração é a ex-namorada e amiga de Epstein Ghislaine Maxwell. Ao que tudo indica, a socialite inglesa de 57 anos teve um papel fundamental no recrutamento de raparigas menores para serem abusadas por Jeffrey e outros homens. E de acordo com o jornal The Washington Post, as autoridades estão a ter dificuldade em localizá-la.Leia a notícia na íntegra na Máxima