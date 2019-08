ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de agosto de 2019.

Os habitantes das Ilhas Virgens ficaram desconfiados quando, em 1998, uma das 50 ilhas do arquipélago começou a ficar diferente. Little St. James tinha sido comprada por pouco mais de 7,5 milhões de dólares (6,7 milhões de euros) por um misterioso milionário chamado Jeffrey Epstein que, pelo que davam a parecer as obras, queria fazer dela o seu paraíso privado, bem afastado dos olhares do mundo.Nos 30 hectares da ilha, que até então estava deserta, surgiu uma pitoresca mansão de paredes claras e telhados azul-turquesa, váriascasas mais pequenas e até um edifício com aspeto de templo com uma grande cúpula dourada. A vegetação nativa foi substituída por palmeiras gigantes e em cada ponta da ilha foi colocada uma bandeira dos Estados Unidos. Passou também a ser vigiada 24 horas por dia por uma equipa de seguranças privados.