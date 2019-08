"Consternado" e "francamente irritado". É assim que se diz sentir o ministro da Justiça norte-americano, William Barr, depois de ter sido informado de "graves irregularidades" na prisão federal onde o milionário Jeffrey Epstein , acusado de abuso sexual e tráfico de raparigas menores, foi encontrado morto no sábado.Barr defendeu ainda que a prisão de Manhattan, em Nova Iorque, falhou na obrigação de "garantir a segurança adequada" do detido e anunciou também que a polícia federal e o Departamento de Justiça estão a investigar a morte do investidos. O ministro advertiu por outro lado que a morte de Epstein não põe fim ao processo judicial sobre abuso sexual e tráfico de menores e que quem possa ter sido cúmplice do milionário "não deve ficar descansado".Fontes citadas por vários media norte-americanos afirmam que, apesar de uma alegada tentativa de suicídio há duas semanas, quando foi encontrado semi-inconsciente e com escoriações no pescoço, Epstein estava sozinho numa cela e que as rondas não foram realizadas com a regularidade devida - de 30 em 30 minutos.Após a alegada tentativa de suicídio em julho, Epstein foi colocado num regime de vigilância mais apertada, mas este foi levantado no final do mês, a pedido dos advogados do milionário. As fontes asseguram que os guardas de serviço na noite em que Epstein morreu estavam a cumprir horas extraordinárias em turnos consecutivos para colmatar faltas de pessoal e que a unidade em causa tinha apenas um guarda a trabalhar horas extra há cinco dias consecutivos e um outro em horário normal.Epstein, 66 anos, foi encontrado morto na cela no sábado de manhã, no que as autoridades prisionais admitem ter sido suicídio. Esta segunda-feira foi realizada uma autópsia, cujo resultado não foi ainda divulgado.

De acordo com a procuradoria do distrito sul de Manhattan, Epstein criou, há mais de uma década, uma rede para abusar de dezenas de meninas na sua mansão de Nova Iorque, e numa outra situada na Florida.

O magnata já enfrentara acusações similares na Florida, mas em 2008 alcançou um acordo extraoficial com a procuradoria para o fim da investigação, tendo cumprido 13 meses de prisão e alcançado um acordo económico com as vítimas.

O acordo foi supervisionado pelo então procurador de Miami, Alexander Acosta, que foi posteriormente nomeado secretário do Trabalho pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e que foi forçado a renunciar do cargo devido às críticas emitidas na sequência da nova detenção de Epstein. O investidor era próximo de políticos, empresários e celebridades e estava na prisão a aguardar julgamento.



Com Lusa