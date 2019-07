Jeffrey Epstein foi encontrado com ferimentos e marcas no pescoço, em posição fetal e praticamente inconsciente na cela da prisão onde aguarda julgamento em Nova Iorque, EUA.

Segundo os media norte-americanos, o multimilionário norte-americano acusado de abusar e de traficar menores, entre outros crimes, estava deitado no chão quando foi encontrado por guardas prisionais no Centro de Correção Metropolitano, onde aguarda julgamento.

De acordo com o The Guardian, Epstein foi levado para o hospital mas não se sabe ainda o seu estado, nem como sofreu os ferimentos.

Está sob investigação a possibilidade de que Epstein possa ter provocado os ferimentos a si mesmo de forma a ser transferido, uma vez que já tentara chegar a acordo para pagar uma fiança. Acabou por lhe ser negado devido ao facto de ter sido encontrado um passaporte australiano com um nome falso no cofre da sua casa, em Nova Iorque, o que levou a crer às autoridades que Epstein poderia tentar fugir do país.

Os advogados do recluso manifestaram, esta terça-feira, a sua intenção de pedir recurso da decisão, informou o tribunal.

Foram ainda averiguadas suspeitas de que as lesões tivessem resultado de um ataque por parte de outro recluso. Um dos prisioneiros, Nicholas Tartaglione, chegou a ser questionado mas negou qualquer contacto com o prisioneiro.

Epstein está agora sob vigilância devido a suspeitas de tentativa de suicídio.

Jeffrey Epstein, que já tinha sido condenado por abuso sexual em 2008, foi novamente detido em Nova Jersey, no dia 6 de Julho, depois de a policia ter encontrado diversas fotografias de mulheres nuas na sua mansão de Nova Iorque. O multimilionário é agora acusado de abuso e tráfico sexual de menores, além de pornografia infantil. Caso seja considerado culpado, enfrenta uma pena que vai até 45 anos de prisão.