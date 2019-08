A polícia federal norte-americana ( FBI ) está perante um quebra-cabeças que parece originar mais perguntas do que encontrar resposta. Cinco dias depois de Jeffrey Epstein ter sido encontrado morto na cela da prisão, onde aguardava julgamento sob acusações de abuso sexual de menores, as autoridades continuam sem conseguir preencher os "espaços em branco" e aquilo que se sabe só parece demonstrar que o Centro Correcional Metropolitano tem problemas maiores do que aqueles que eram já conhecidos da justiça norte-americana.Até agora, não existem informações sobre o que terão captado as câmaras de vigilância, não se sabe se as mesmas estavam operacionais e se há como provar ou não se o controlo aos detidos foi feito por parte dos guardas prisionais. Também se continua sem saber quem encontrou o investidor morto: o elemento responsável por entregar o pequeno-almoço aos detidos? Ou o funcionário chegou ao local quando já estava a ser prestada assistência a Epstein? Em declarações à AP e sob anonimato, uma pessoa conhecedora do tema revelou que o investidor foi encontrado na sua cela com um lençol ao pescoço.A autópsia indica que Epsetein tinha vários ossos do pescoço partidos, incluindo o hioide, junto à maça de Adão. Um especialista explicou ao Washington Post que este tipo de fraturas é compatível com a morte por enforcamento, mas é mais comum em vítimas de homicídio por estrangulamento. Será possível ir mais longe no apuramento das causas da morte?Soube-se também que o milionário deixou de ter companheiro de cela um dia antes da sua morte. Se, inicialmente, as autoridades acreditavam que o homem tinha saído sob fiança, uma fonte conhecedora do processo, ouvida pela CNN, revelou que houve apenas transferência de instalações. Uma das primeiras tarefas dos agentes encarregues de investigar a morte do investidor foi interrogar este homem e tentar criar um padrão de comportamento de Epstein nos dias que antecederam a sua morte.As perguntas sobre o funcionamento interno do Centro Correcional Metropolitano também continuam sem resposta. Quem eram os dois polícias encarregados de monitorizar o detido nas horas antes de ter morrido? Adormeceram ou as rondas de controlo, que deviam ter um intervalo de 30 minutos, não foram feitas de todo? Um dos problemas que se podem levantar para que haja um cabal esclarecimento do que se passou com estes profissionais é que os mesmos podem acabar a ser acusados de algum crime. Situação que já levou algumas federações de funcionários públicos a pedirem que seja concedida imunidade a quem queira falar.O que se sabe é que os dois guardas que tinham a responsabilidade de controlar Jeffrey Epstein na noite em que aparentemente se suicidou foram suspensos e o diretor da prisão retirado do cargo.O sistema de prevenção de suicídio, que tinha Epstein sob observação, foi levantado em julho sem que tivessem sido avançadas razões para isso. O detido deveria ser observado por um guarda de 30 em 30 minutos.Este controlo tinha sido instaurado porque Epstein, 66 anos, já tinha sido encontrado semi-inconsciente na cela da prisão de Nova Iorque, com ferimentos no pescoço. O canal CNBC informou que antes desse primeiro incidente, Epstein recebera vários documentos legais nos quais uma adolescente de 15 anos denuncia ter sido violada pelo magnata na sua mansão.De acordo com a procuradoria do distrito sul de Manhattan, Epstein criou, há mais de uma década, uma rede para abusar de dezenas de meninas na sua mansão de Nova Iorque, e numa outra situada na Florida.O magnata já tinha enfretado acusações similares na Florida, mas em 2008 alcançou um acordo extraoficial com a procuradoria para o fim da investigação, tendo cumprido 13 meses de prisão e alcançado um acordo económico com as vítimas.O acordo foi supervisionado pelo então procurador de Miami, Alexander Acosta, que foi posteriormente nomeado secretário do Trabalho pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e que foi forçado a renunciar do cargo devido às críticas emitidas na sequência da nova detenção de Epstein.