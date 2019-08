O relatório oficial da autópsia ao corpo de Jeffrey Epstein divulgado, esta sexta-feira, revelou que o multimilionário norte-americano se suicidou. De acordo com os meios de comunicação norte-americanos, o magnata enforcou-se com os lençóis da sua cela do Centro Correcional Metropolitano, em Manhattan, onde aguardava julgamento ob acusações de abuso sexual de menores. O relatório perliminar já indicara que Epsetein tinha vários ossos do pescoço partidos, incluindo o hioide, junto à maça de Adão. Um especialista explicou ao Washington Post que este tipo de fraturas é compatível com a morte por enforcamento, mas que era mais comum em vítimas de homicídio por estrangulamento. Esta sexta-feira, a causa parece ter sido completamente identificada.

De acordo com a procuradoria do distrito sul de Manhattan, Epstein criou, há mais de uma década, uma rede para abusar de dezenas de meninas na sua mansão de Nova Iorque, e numa outra situada na Florida.O magnata já tinha enfretado acusações similares na Florida, mas em 2008 alcançou um acordo extraoficial com a procuradoria para o fim da investigação, tendo cumprido 13 meses de prisão e alcançado um acordo económico com as vítimas.O acordo foi supervisionado pelo então procurador de Miami, Alexander Acosta, que foi posteriormente nomeado secretário do Trabalho pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e que foi forçado a renunciar do cargo devido às críticas emitidas na sequência da nova detenção de Epstein.