O jovem entrou na escola com uma espingarda e uma psitola, atirando indiscriminadamente sobre mais de 20 pessoas, entre elas 18 crianças. Antes de se dirigir à escola disparou contra a avó com quem vivia.

Quem é Salvador Ramos, o autor do massacre na escola do Texas que matou 21 pessoas?

Chamava-se Salvador Ramos, tinha 18 anos e matou 19 crianças e dois adultos. Três pessoas que ficaram feridas no ataque estão hospitalizadas em estado grave. O jovem norte-americano foi responsável pelo massacre na escola primária Robb Elementary School, no Texas, Estados Unidos, o mais mortífero numa década. Antes de se dirigir à escola primária, baleou a própria avó. Acabou por morrer no local do tiroteio.