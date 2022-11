Tiroteio em duas escolas no Brasil faz três mortos

Redes Sociais / Twitter

Um ataque a tiro em duas escolas provocou, esta sexta-feira, pelo menos três mortos e deixou outras 11 pessoas feridas. O acidente aconteceu em Aracruz, cidade no estado brasileiro do Espírito Santo.





Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas Escolas Primo Bitti e Darwin, em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos Sec. de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) November 25, 2022

Os disparos terão sido perpetrados por um atirador ainda não identificado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti e na escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, segundo o Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande."Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas escolas Primo Bitti e Darwin, em Aracruz", escreveu na rede social Twitter, avançando que as forças de segurança já tinham conseguido deter o autor do atentado, mas que ainda não se sabe o que motivou o crime.

Ao portal de notícias G1, um elemento da polícia esclareceu que o atirador tinha roupas camufladas, usava um colete e uma arma automática no atentado. Terá entrado primeiro na escola Primo Bitti, onde fez vários disparos, seguindo para a sala dos professores onde acabou por matar duas pessoas.



De seguida, terá seguido num carro para a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, localizada na mesma região, onde acabou por matar um aluno e deixado cinco pessoas feridas.





Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas. — Lula (@LulaOficial) November 25, 2022

Lula da Silva, presidente eleito, disse estar em total solidariedade com "os familiares das vítimas dessa tragédia absurda" e demonstrou apoio a Renato Casagrande no decorrer das investigações. Enquanto que no Estado do Espírito Santo já foi decretado luto oficial nos próximos três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis".