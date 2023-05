Oito mortos em tiroteio no Texas

A polícia avançou ainda que algumas das vítimas são crianças, apesar de não fornecer mais pormenores além de que as idades das mesmas se compreenderem entre os 5 e os 51 anos. O atirador foi abatido no local.

Um atirador matou oito pessoas num centro comercial no norte de Dallas, no Texas, antes de ser abatido. Centenas de pessoas tiveram ainda de ser evacuadas do Allen Premim Outlets





Várias testemunhas oculares referiram que um homem entrou dentro do centro comercial e começou a disparar de forma indiscriminada, a polícia avançou ainda que o atirador terá sido abatido por um polícia que se encontrava numa outra operação. O polícia em questão "ouviu tiros, seguiu-os, envolveu e neutralizou o suspeito".A polícia avançou ainda que algumas das vítimas são crianças, apesar de não fornecer mais pormenores além de que as idades das mesmas se compreenderem entre os 5 e os 51 anosSete pessoas morreram no local, incluindo o autor do ataque, e outras duas morreram já no hospital. Após o incidente sete pessoas tiveram de ser transportadas para o hospital, três delas em casos graves.O governador do Texas, Greg Abbott, já considerou o ataque como uma "tragédia indescritível" e avançou que o estado se prepara agora para garantir o apoio necessário às autoridades e às famílias.No Texas a maioria dos adultos com mais de 21 anos pode ter uma arma sem necessitar de requerer uma licença, a não ser que tenha histórico de condenações.Durante esta ano já existiram, nos Estados Unidos, pelo menos 198 tiroteios em massa nos quais quatro ou mais pessoas foram mortas ou feridas, de acordo com o Gun Violence Archive. Este é o valor mais elevado desde 2016.