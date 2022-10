Ex-polícia mata 34 pessoas numa creche na Tailândia

Entre as vítimas mortais contam-se tanto adultos como crianças. Atirador terá ainda matado a mulher e o filho, acabando posteriormente com a própria vida.

Pelo menos 34 pessoas morreram, esta quinta-feira, na sequência de um tiroteio em massa numa creche na Tailândia. As autoridades do país dão conta de que o incidente ocorreu numa província do nordeste, em Nong Bua Lamphu.