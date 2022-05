Antes do massacre o atirador terá atingido a avó a tiro, que foi hospitalizada em estado grave.

21 mortos no tiroteio numa escola no Texas. 19 são crianças

O Departamento de Segurança Pública do Texas revelou que, pelo menos, 19 crianças e dois adultos, morreram no tiroteio que aconteceu ontem no Texas, nos Estados Unidos.