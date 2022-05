Moscovo pede fim das sanções como solução da crise agrícola global

As mais lidas

O ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros da Rússia exigiu hoje o levantamento das sanções impostas a Moscovo como condição para se evitar a crise alimentar mundial.





Tópicos Moscovo Rússia sanções crise agrícola alimentar global

"A solução para se resolver o problema alimentar requer uma abordagem coletiva, envolvendo em particular o levantamento das sanções que foram impostas às exportações e transações financeiras russas", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros Andrei Rudenko, citado por agências de notícias da Rússia.A última invasão russa da Ucrânia, iniciada no passado dia 24 de fevereiro, afetou diretamente a exportação de cereais ucranianos, sendo que o país representa em média 16% da produção mundial de trigo.Na Ásia vários países estão a restringir as exportações de produtos agrícolas - trigo e açúcar, nomeadamente na Índia e na Malásia.