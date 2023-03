Mulher mata a tiro 3 crianças e 3 adultos numa escola em Nashville

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Pelo menos seis pessoas - três adultos e três crianças - morreram na sequência de um tiroteio numa escola católica privada em Nashville, no estado do Tennessee (EUA). A atiradora acabou abatida pela polícia e, segundo apontam as primeiras informações, parece ser uma adolescente.







WKRN/NewsNation via REUTERS.

Segundo o porta-voz da polícia metropolitana de Nashville, Don Aaron, os agentes responderam a chamadas de ajuda pelas 10h13 locais e ao chegarem à escola The Convenant ouviram disparos no segundo andar. A atiradora tinha, pelo menos, duas espingardas semi-automáticas e uma pistola. Dois agentes acabaram por disparar sobre ela numa zona de passagem."Neste momento, não sabemos quem ela é", afirmou o porta-voz da polícia aos jornalistas.Os massacres recorrendo a armas de fogo tornaram-se muito comuns nos EUA, mas o facto de o atacante ser uma mulher, é muito raro. Apenas quatro em 191 massacres foram provocados por mulheres, desde 1966. Do total de massacres, 89 aconteceram em escolas.Três alunos da escola estavam já sem vida quando chegaram ao hospital pediátrico Monroe Carell Jr., resultado de ferimentos de balas. Três adultos foram declarados mortos também na sequência do tiroteio.A escola tem cerca de 200 alunos e pertence à Igreja Presbiteriana. Tem alunos do pré-escolar até ao sexto ano.