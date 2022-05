Quem são as vítimas do massacre do Texas?

Dezanove crianças e dois adultos morreram num tiroteio na escola primária de Robb, no Texas, na terça-feira. Os nomes das vítimas começaram a ser divulgados logo na noite, não sendo ainda conhecidas todas as vítimas. A maior parte tem entre seis e dez anos, já que o tiroteio ocorreu numa escola primária, no dia em que os alunos tiveram uma cerimónia de entrada no quadro de honra.