Tiroteio na Califórnia faz dez mortos

O incidente interrompeu as comemorações do Ano Novo chinês na cidade de Monterey Park.

Tiroteio na Califórnia fez pelo menos dez vítimas na noite passada, interrompendo as comemorações do Ano Novo Lunar chinês em Monterey Park.





O Departamento da Políca de Los Angeles já confirmou que existiram pelo menos dez vítimas mortais e outros dez feridos. Garantiu ainda que "os detetives de homicídios" estão a colaborar na investigação. Foi também divulgado que o suspeito é do sexo masculino mas "não existem mais informações disponíveis até ao momento".Testemunhas citadas pelo jornal diário Los Angeles Times afirmam que o tiroteio ocorreu por volta das 22 horas de sábado numa zona onde centenas de pessoas estavam reunidas para celebrar o Ano Novo chinês.O ataque terá sido levado a cabo por um homem que apareceu no local da celebração armado com uma metralhadora e terá utilizado vários carregadores para disparar indiscriminadamente.A cidade de Monterey Park fica localizada a cerca de 19 quilómetros do centro de Los Angeles e é conhecida por ter forte comunidade asiática. Durante o dia de sábado centenas de pessoas juntaram-se no centro da cidade para várias atividades que pretendiam celebrar o Ano Novo Lunar no sul da Califórnia.Em atualização