EUA: criança dispara arma de fogo e mata irmã de quatro anos

A violência armada e os acidentes com armas de fogo, nos Estados Unidos, são a principal causa de morte de crianças no país. A Everytown for Gun Safety, uma Organização Não Governamental, dá conta de que a cada ano 19 mil crianças ou adolescentes são feridos ou mortos por armas de fogo. Este domingo, um caso ocorrido no Texas fez reacender, uma vez mais, o debate.







Nos subúrbios de Houston, uma criança de três anos disparou uma arma semiautomática - previamente carregada - sobre a irmã, apenas um ano mais velha. O alerta, segundo noticia o The Guardian , foi dado perto das 19.30H, mas a menina foi encontrada no quarto já sem vida."Esta é mais uma história trágica de uma criança que tem acesso a uma arma de fogo e acaba por magoar alguém. Os nossos corações estão partidos. A nossa comunidade é sempre afetada quando uma criança perde a vida desta maneira", disse aos jornalistas o responsável da polícia de Houston, Ed Gonzalez, que considerou que os proprietários de armas têm de garantir que as mesmas se encontram "guardadas em lugares seguros" e não apenas de "dizer às crianças que não podem mexer nelas".Segundo a informação disponibilizada pelas equipas de socorro no apartamento encontravam-se ainda cinco adulto, incluindo a mãe das crianças e o padrasto. Quando interrogados, todos disseram acreditar que as meninas estavam a ser supervisionadas por um outro adulto presente.A identidade das irmãs, assim como da restante família, tem sido até ao momento salvaguardada e ainda não se sabe se algum dos adultos será criminalmente responsabilizado.