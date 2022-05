Barco de imigrantes afunda na Tunísia. 75 pessoas desaparecidas e um morto

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) disse que 24 pessoas foram resgatadas do barco.

Setenta e cinco pessoas desaparecidas e um morto registado, depois de um barco de imigrantes afundar esta quarta-feira na Tunísia, disse a Organização Internacional para as Migrações (OIM).



A OIM disse que 24 pessoas foram resgatadas do barco, que partiu das praias de Zawara, na Líbia, e afundou na costa de Sfax, na Tunísia.



Um membro das autoridades de segurança da Tunísia disse à agência Reuters que a guarda costeira recuperou, até agora, um corpo, e que prosseguiam as buscas pelas 75 pessoas que estão desaparecidas.