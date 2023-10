Quem é Mohammed Deif, 'o fantasma' do ataque surpresa a Israel?

Líder militar do Hamas é o homem mais procurado de Israel, tendo já escapado a várias tentativas de assassinato. Batalha que lançou esta madrugada já fez, pelo menos, 100 mortos do lado israelita e 200 do lado palestiniano.

Numa mensagem gravada, esta madrugada, o líder militar do Hamas explicava que estava em marcha a "Operação Tempestade Al-Aqsa". "Basta", disse nessa mensagem, ao mesmo tempo que apelou aos palestinianos do leste de Jerusalém e do norte de Israel para se juntarem à luta. Mas quem é Mohammed Diab al Masri, mais conhecido como o fantasma ou Mohammed Deif?







Reuters

Mohammed Deif nasceu no campo de refugiados Khan Yunis em Gaza, em 1965, e é um membro fundador do Hamas. Apesar das dificuldades da família conseguiu estudar e formou-se, ao que indicam várias fontes, em Biologia. Cresceu sobre a orientação de Yaya Hayyash, o coordenador dos ataques suicidas da metade dos anos 1990.



A sua especialidade no braço militar começou por ser fazer reféns. Uma ação que foi a chave do ataque deste sábado. Depois dedicou-se à construção do arsenal da fação. As Brigadas Ezzedine Al Qassam (o braço armado do Hamas) passaram das Kalashnikov aos drones e mísseis.



Tornou-se líder da milícia em julho de 2002 depois de Israel ter matado o antigo líder, Saleh Shehada. Sobreviveu depois a várias tentativas de assassinato - as suas biografias falam em seis a oito ações -, duas das quais o deixaram com ferimentos muito graves. Não se sabe ao certo mas há quem fale que lhe falta um olho e uma mão e que caminha com dificuldades devido aos estilhaços. Enquanto recuperava foi substituído na liderança do Hamas por Ahmad Jabari, que foi assassinado em novembro de 2012 pelas forças israelitas. Durante a guerra de 2014, uma nova tentativa de assassinato acabaria por resultar na morte da sua mulher e de uma filha. Outros membros da família ficaram feridos.



Em 2009, Deif entrou para a lista de terroristas dos EUA. É conhecido como o fantasma ou o convidado, por causa do seu modo de vida nómada e fugidio.



Sobre ele não circulam imagens - apenas uma de 1996 - e mantém-se longe da internet e dos telemóveis. No seu primeiro áudio como líder prometeu aos inimigos: "A vossa vida será um inferno".

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Esta foi a primeira vez que fez ouvir a sua voz desde maio de 2021 quando avisou Israel que iria "pagar caro" se não cedesse às exigências do Hamas sobre Jerusalém.