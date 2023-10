O reacendimento do conflito de Nagorno-Karabakh provocou uma nova crise humanitária no enclave do Cáucaso e trouxe de novo para a ribalta a família Aliyev, que governa o Azerbaijão com mão de ferro há 30 anos. Primeiro, com o patriarca Heydar, entre 1993 e 2003 (quando morreu), e depois através do seu filho Ilham, que terminou agora uma das lutas do pai, ao ocupar definitivamente Nagorno-Karabakh.