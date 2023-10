Resposta israelita ao ataque do Hamas já fez 198 mortos

Depois do ataque surpresa desta madrugada do Hamas à Faixa de Gaza, que provocaram, pelo menos, 40 mortes, as forças israelitas responderam com um contra-ataque que já vitimou 198 palestinianos.







A ação deste sábado foi encarada pelo governo israelita como uma declaração de guerra. Uma guerra que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, garantiu que vai vencer.Os serviços de socorro de Israel confirmaram a morte de 40 pessoas e mais de 500 feridos durante o ataque do Hamas que incluiu homens armados no terreno, mas também o lançamento de 5.000 mísseis. Já o canal de notícias N12 News fala em 100 mortos do lado israelita.As forças militares de Israel anunciaram que levaram a cabo ataques aéreos em Gaza, onde testemunhas descrevem fortes explosões e várias vítimas levadas para os hospitais. Os oficiais de saúde de Gaza falam em 198 mortos.O vice-chefe do Hamas, Saleh al-Arouri, disse à Al Jazeera que o grupo mantinha em cativeiro um número significativo de oficiais seniores israelitas. O grupo islâmico justificou o ataque da madrugada com o que dizem ser a escalada de ataques israelitas a palestinianos na Cisjordânia, Jerusalém e palestinianos nas prisões isarelitas.Quando anunciou a operação na televisão do Hamas, o comandante Mohammad Deif apelou aos palestinianos para lutar. "Este é o dia da grande batalha para pôr fim à única ocupação na Terra", disse.O Hamas pretende o fim de Israel. Os dois lados travaram uma guerra de 10 dias, em 2021.Este ataque marcou uma infiltração sem precedentes em Israel por um número ainda desconhecido de homens armados que atravessaram as barreiras da Faixa de Gaza.