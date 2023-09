Aborto descriminalizado em todo o México

Tribunal decretou que as penas pela interrupção da gravidez eram inconstitucionais.

O aborto tornou-se legal, esta quinta-feira, em todo o México. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça do país, que considerou que a proibição implementada em alguns estados "violava os direitos humanos das mulheres".





De acordo com a BBC , a decisão foi bem recebida por grupos de direitos das mulheres, mas condenada pelos partidos mais conservadores. Ainda assim, a sentença abre agora portas para que o sistema de saúde do México passe a contemplar estes atos médicos.Porém, além da falta de locais para executar os procedimentos, várias organizações alertam que muitas mulheres mexicanas desconhecem ter este direito, tudo porque os governos locais não realizam campanhas sobre o tema.Nos últimos anos a América Latina tem-se tornado mais flexível relativamente ao aborto, um movimento já chamado de "onda verde". Na Colômbia, em Cuba, no Uruguai e na Argentina o procedimento é totalmente permitido. Já em El Salvador, Honduras, Nicarágua, Haiti e na República Dominicana é apenas legal em casos de violação ou riscos de saúde.