David Goggins: correr maratonas com "um buraco no coração"

Toda a história da vida de David Goggins é um manancial de superação, a começar na infância-pesadelo (a pobreza extrema, o racismo, o trabalho infantil e os abusos por parte do pai). Mas uma das situações mais incríveis aconteceu quando ele descobriu que andava a fazer ultramaratonas de 160 ou 200 km com "um buraco no coração". Algo que, se ele tivesse ignorado os sinais de aviso, podia ter feito com que "caísse morto a meio de uma corrida de 6 km".