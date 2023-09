Nuno Rogeiro: “Sou parcial – obviamente quero que a Ucrânia se liberte”

Trabalhou mais nos últimos dois anos do que em qualquer outra fase da vida. A guerra na Ucrânia é o centro desse trabalho e o objeto do seu novo livro. Teme que a guerra, sobre a qual não é imparcial, se arraste indefinidamente.

Tem a “vetusta idade” de 65 anos, como diz a brincar, mas o eventual peso dos anos não se nota na energia com que fala. Nuno Rogeiro acolhe a SÁBADO numa sala na sede da editora Leya, nos arredores de Lisboa, onde esteve a assinar cópias do livro que se prepara para lançar sobre o tema que o ocupou intensivamente no último ano e meio: a guerra na Ucrânia. O autor não é jornalista e assume que, tal como os seus comentários regulares na SÁBADO e na SIC, as 600 páginas de A Verdadeira Guerra – “era para ter 800”, diz com um sorriso meio maroto – não são o resultado de uma observação imparcial. Rogeiro está ligado ao conflito de forma pessoal, conta sem detalhar, mas não quer perder a objetividade.