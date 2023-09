Filho de Joe Biden acusado de posse e compra ilegais de arma

Hunter Biden, filho do presidente dos EUA Joe Biden, foi formalmente acusado esta quinta-feira, 14, de compra e posse ilegal de arma. De acordo com a agência noticiosa Reuters, é a primeira acusação de sempre a recair sobre o filho de um presidente dos Estados Unidos em funções.







REUTERS/Julia Nikhinson/File Photo

Descubra as

Ao todo, Hunter Biden terá que responder por três crimes, relacionados com a compra de uma arma em outubro de 2018. Nesse momento, mentiu quanto ao consumo de drogas ilegais - narcóticos - que mantinha para adquirir um revólver Colt Cobra.O filho do meio de Joe Biden enfrenta esta acusação depois de ter falhado um acordo em como se declararia culpado de crimes fiscais. Porém, numa audiência em julho, o mesmo caiu.A investigação relativa às suas práticas fiscais continua.Esta acusação contra Hunter Biden surge dois dias depois de na Câmara dos Representantes, os republicanos terem aberto um inquérito de impeachment (destituição) contra Joe Biden relacionado com os negócios do seu filho. Os republicanos alegam ter existido conflitos de interesse devido à posição de Hunter Biden no conselho da empresa energética ucraniana Burisma quando o seu pai ocupava o cargo de vice-presidente de Barack Obama. Em julho de 2019, Donald Trump pediu a Volodymyr Zelensky que investigasse Joe e Hunter Biden.Hunter Biden trabalhou como lobista, advogado, banqueiro de investimentos e esteve envolvido em negócios com a Ucrânia e a China. Numa biografia publicada em 2021, o filho do presidente dos EUA descreveu a sua luta com o abuso de substâncias como crack e álcool. Em 2014, foi expulso da Marinha dos EUA por ter testado positivo para cocaína.Donald Trump, 77 anos, e Joe Biden, 80, vão concorrer um contra o outro pela eleição como presidente dos EUA em 2024. O ex-presidente dos EUA irá enfrentar quatro julgamentos.O filho de Joe Biden nunca ocupou qualquer cargo na Casa Branca ou na campanha do pai. O presidente dos EUA garante que nunca discutiu negócios com o filho e que o Departamento de Justiça teria autonomia numa investigação a qualquer membro da sua família.