A história de Marcelino da Mata, vilão e herói

O prólogo é um soco no estômago. Com uma lógica de olho por olho, dente por dente, Marcelino da Mata recorda, anos mais tarde, um episódio bárbaro, que ainda hoje está disponível no YouTube:



“Raptaram-nos dois soldados, da Companhia 487, Batalhão 490. Levaram os homens para o mato. Despiram um, agarraram num pau e espetaram-lho no cu até sair pela boca. O outro, amarraram-no, cortaram-lhe a piça e meteram-lha na boca. Um dia íamos fazer uma operação. Entrámos na mata, encontrámos o gajo. Estava lá com o camuflado do rapaz, o relógio do rapaz, a bússola que o rapaz tinha na mão, todo vestido conforme o rapaz estava. Apanhámos o gajo, despimos-lhe a farda, fizemos-lhe a mesma coisa que ele fez ao outro: cortámos-lhe a piça, metemos-lha na boca. A mesma coisa que ele fez aos tais soldados brancos, nós fizemos a mesma coisa.” O relato é de Marcelino da Mata. Apesar da brutalidade das palavras e da voz cavernosa, di-las com a leveza e a serenidade de quem já viu e viveu muito, de quem conhece a fundo o lado sombrio da natureza humana, a sua e a dos outros, e que vive pacificamente com ele. As coisas são o que são e o que foram, e reconhecê-lo sem cerimónias ou contemplações parece protervo, mas não deixará de ser honesto. Aquela história, aparentemente de uma simplicidade cruel e brutal, traz em si uma miríade de interpretações, contextos, análises e visões. Sobre a guerra e sobre a natureza dos homens.