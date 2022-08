Conversa com o meu sequestrador

Entre 2013 e 2014, Javier Espinosa, repórter de guerra premiado do diário espanhol El Mundo, esteve seis meses prisioneiro do Estado Islâmico. Agora, o seu raptor está preso nos EUA. O jornalista foi falar com ele e faz o relato de uma visita difícil.

Passaram oito anos desde que o jornalista se cruzou com Alexanda Kotey pela última vez. Então, um envergava uniforme militar – o extremista britânico – e o outro as vestes de um réu sequestrado pelo Estado Islâmico. A história pode ser implacável para com os delírios e o califado não foi exceção. Quem enverga agora a roupa característica dos cárceres é o militante islamista. Kotey surge enfiado na camisa e calças verdes comuns nas prisões americanas e com os pés acorrentados. Os privilégios concedidos pela democracia que dizia odiar permitem-lhe beber um café Starbucks durante a conversa.