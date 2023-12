Aleixei Navalny reapareceu em prisão russa no Ártico

As prisões de "regime especial" são as consideradas as mais severas do sistema prisional russo e as transferências são conhecidas por demorarem muito tempo.

O líder de oposição russa Alexei Navalny foi localizado numa colónia prisional acima do Círculo Polar Ártico depois de estar desaparecido durante quase três semanas, avançou a sua equipa de comunicação.







A colónia penal IK-3 fica localizada em Kharp, na região de Yamal-Nenets a cerca de 1900 quilómetros de Moscovo, num dos lugares mais remotos da Rússia. A prisão foi estabelecida pela primeira vez por Estaline na altura da União Soviética.O opositor de Putin foi condenado a quase três décadas de prisão depois de construir uma oposição política nacional, mas no dia 6 de dezembro desapareceu de uma prisão na região de Moscovo, o que tinha deixado dúvidas sobre o seu estado de saúde.No Twitter a sua porta-voz, Kira Yarmysh, afirmou: "Encontrámos Alexei Navalny". Além disso avançou também que o advogado já esteve com Alexei Navalny e que "ele está bem".As prisões de "regime especial" são as consideradas as mais severas do sistema prisional russo e as transferências são conhecidas por demorarem muito tempo durante o qual a família e os advogados não têm acesso aos prisioneiros e as informações sobre o seu paradeiro são limitadas ou inexistentes."As condições lá dentro são duras. É difícil chegar lá", referiu outro associado de Navalny que avançou ainda que a partir daqui será muito difícil ter acesso ao mundo exterior uma vez que estará severamente restringido pela sua nova localização: "Muito obrigado aos nossos apoiantes, ativistas, jornalistas e meios de comunicação que estão preocupados com o destino de Alexei e que não se cansam de escrever sobre a situação".Em 2024 a Rússia vai a eleições presidenciais e o desaparecimento de Aleixei Navalny tem sido associado ao momento uma vez Vladimir Putin procura a reeleição.Os apoiantes de Navalny lançaram uma campanha anti-Putin, incluindo outdoors em Moscovo, São Petersburgo e Novosibirsk que, através de um código QR, liga qualquer pessoa que o utilize a um site que apena a táticas partidárias não violência e pede que as pessoas expressem o seu desagrado com o sistema.