Talibãs dizem que mulheres podem estudar e trabalhar, desde que no 'contexto da sharia'

Os talibãs organizaram uma conferência de imprensa, esta terça-feira. É a primeira vez que falam desde que assumiram o controlo do Afeganistão. Durante a conferência de imprensa, afirmaram que não procurarão vingança e apelaram aos afegãos que não fujam do país, assegurando ainda que as mulheres poderão manter alguns dos seus direitos adquiridos nos últimos anos.



O porta-voz do movimento militar começou por aplaudir o facto de o grupo ter conseguido "emancipar o país" ao fim de 20 anos de interferência norte-americana. "Expulsámos os estrangeiros", disse Zabuhullah Mujahid, afirmando que este feito devia ser "um orgulho para todo o país" e que devia ser "celebrado por todos" e que o que se deverá seguir será um momento de "paz". "Perdoámos todos aqueles que lutaram contra nós. As animosidades chegaram ao fim", garantiu, afirmando que não querem nenhum "inimigo interno ou externo".



"Gostaríamos de viver pacificamente e não queremos ter inimigos internos ou externos", assegurou o porta-voz, justificando a invasão da capital com a necessidade de garantir a "segurança dos nossos residentes" devido à "incompetência" do anterior governo afegão. "O nosso plano era parar às portas de Cabul para que o processo de transição pudesse ficar completo sem problemas", explicou o porta-voz, dizendo que foi a incompetência do antigo executivo que os terá forçado a entrarem na capital.