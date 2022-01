44 mortos, cidades destruídas e tropas de manutenção de paz. Como os combustíveis incendiram o Cazaquistão

Manifestantes protestam o aumento do preço do GPL e o autoritarismo do seu sistema político. O presidente Tokayev culpa "terroristas estrangeiros" e "criminosos armados".

Depois de uma revolta pelo aumento do preço dos combustíveis na pequena cidade de Zhanaozen, o Cazaquistão eclodiu em protestos contra o governo do presidente Kassym-Jomart Tokayev, causando, pelo menos, 44 mortes, cerca de mil feridos e mais de 400 hospitalizações.



Os protestos concentram-se sobretudo na cidade de Almaty, no sudeste do país, onde, de acordo com o governo, "20 mil bandidos" vandalizaram a cidade e as forças de segurança foram ordenadas a "atirar sem aviso", matando um número ainda indeterminado de manifestantes.



Os protestos eclodiram com o anúncio de que o governo iria revogar o limite de preço sobre o GPL, um combustível popular entre os cazaques, fazendo com que o seu preço duplicasse em poucos dias, passando de 60 tengues por litro (0,12 euros) para 120 tengues (0,24 euros).