Steve McCurry: "É bom quando conseguimos ajudar alguém"

A exposição com as imagens mais marcantes da longa carreira do fotógrafo Steve McCurry, conhecido pelo retrato lendário da rapariga afegã que foi capa da National Geographic em 1985, pode ser vista na Cordoaria Nacional, em Lisboa, até 22 de janeiro de 2023. São mais de cem imagens que contam histórias de vidas, entre retratos, paisagens ou situações de conflito captadas ao longo de décadas nos vários cantos do mundo, por onde passou e continua a passar.