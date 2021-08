Talibã fazem listas de afegãos que colaboraram com anterior regime

Os talibã têm feito listas negras de afegãos que acreditam ter tido papéis-chave na anterior administração ou com as forças estrangeiras lideradas pelos EUA, segundo um relatório realizado por um grupo de informações norueguês. O relatório do Centro Norueguês para Análises Globais RHIPTO, a que a Reuters acedeu, indica que os talibã têm caçado indivíduos ligados ao anterior governo, que caiu com a tomada de Cabul.



"Os talibã estão a intensificar a caça de todos os indivíduos e colaboradores do anterior regime, e caso não tenham sucesso, querem atingir e deter as famílias e castigá-los de acordo com a sua interpretação própria da sharia [lei islâmica]", indica o relatório, datado de quarta-feira, dia 18. "Em maior risco estão indivíduos com posições centrais no exército, polícia e unidades de investigação."



O Centro RHIPTO realiza avaliações de segurança independentes e partilhou o relatório com agências e indivíduos que trabalham nas Nações Unidas.