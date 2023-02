Pervez Musharraf, antigo presidente do Paquistão, morre aos 79 anos

O antigo Presidente do Paquistão Pervez Musharraf morreu no Dubai, aos 79 anos, na sequência de doença prolongada. O anúncio foi feito este domingo por militares do exército.







REUTERS/Toby Melville

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O primeiro-ministro do país, Shehbaz Sharif e o presidente Arif Alvi já expressaram as suas condolências. Também os responsáveis militares, num breve comunicado, lamentaram e pediram que "Alá abençoe a alma do defunto e dê força à família enlutada".Esta segunda-feira, de acordo com o canal de televisão Geo News, deverá ser realizado um voo especial de forma a transportar o corpo do Dubai para o Paquistão, para ser realizado o funeral."Ele é considerado um ditador militar, mas nunca houve um sistema democrático mais forte do que aquele que existia sob o seu comando. Ele deu ao Paquistão a diversidade de opinão e ficará para sempre na história", considerou o ex-assessor Fawad Chaudhry.Já o Tehreek-e-Taliban Pakistan - um grupo ligado a organizações militares paquistanesas composto por elementos extremistas - comemorou a sua morte dizendo que Pervez Musharraf "foi o infame chefe do exército que vendeu a honra e o respeito do nosso país".Pervez Musharraf subiu ao poder em junho de 2001 onde ficou até renunciar o cargo em agosto de 2008. Durante muitos anos foi um líder apoiado, mas teve de se bater constantemente com grupos extremistas.Depois dos ataques de 11 de setembro, Pervez Musharraf decidiu apoiar os Estados Unidos na luta contra a Al Qaeda. Esta decisão fez com que se tornasse num alvo para os militares do Paquistão, acabando por passar por três tentativas de assassinato e com que perdesse o apoio entre os elementos mais conservadores do país.