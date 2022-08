Afeganistão: número de mortos em ataque bombista sobe para 21

Em Cabul, os familiares das vítimas aguardam à porta do hospital por notícias REUTERS/Ali Khara

O número de vítimas no ataque bombista no Afeganistão foi atualizado pelas autoridades locais que dão agora conta de pelo menos 21 mortos e 33 feridos. Tudo aconteceu esta quarta-feira à noite quando uma enorme explosão atingiu uma mesquita da cidade.



No interior de Siddiquiya, a norte de Cabul, estariam vários fiéis a orar. Algumas testemunhas disseram à Reuters que ouviram uma forte explosão no bairro de Khair Khana, de tal forma forte que acabou por partir os vidros de várias habitações circundantes.



Os meios de socorro foram de imediato acionados e, inicialmente, o Hospital de Emergência de Cabul fez uma publicação no Twitter onde dava conta de que já teria recebido 27 pacientes feridos na explosão, incluindo uma criança de sete anos. Outra das vítimas mortais trata-se de Mullah Amir Mohammad Kabuli, um importante clérigo.



Khalid Zadran, porta-voz da polícia de Cabul nomeado pelos talibã, confirmou a explosão dentro de uma mesquita no norte de Cabul, mas não adiantou número de vítimas. Já o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, condenou o ataque e prometeu que os "autores dos crimes em breve serão levados à justiça e punidos".



Desde que regressaram ao poder os talibã enfrentam uma severa crise económica depois da comunidade internacional - que não reconhece o atual governo - ter congelado o financiamento ao Afeganistão.