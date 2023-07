Os espanhóis vão a votos este domingo, 23. Se as sondagens estiverem certas, o país pode dar uma guinada à direita que vai fazer reverter muitas das políticas em vigor.

Espanha pode estar à beira de uma viragem histórica, nas eleições de domingo. Se se confirmarem as tendências de voto assinaladas nas sondagens, haverá uma guinada à direita, com o PP a conquistar uma maioria, mas a precisar do Vox para chegar à maioria absoluta. Se o cenário se concretizar, há algumas coisas que podem mudar radicalmente neste novo ciclo político.