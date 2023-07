Espanha. Projeções favoráveis à direita e ao PP de Feijoó

As primeiras projeções das eleições gerais em Espanha apontam para que o Partido Popular e o Vox consigam ganhar lugares suficientes no parlamento espanhol para uma maioria absoluta - 175 + 1.







REUTERS/Juan Medina

A projeção da GAD3 para a Mediaset, feita com a análise de 10 mil intenções de voto recolhidas ao longo da última semana e não à boca das urnas, aponta para que o PP consiga 150 lugares, e o Vox 31.Já a projeção da Sigma Dos para a TVE, que considerou 17 mil pessoas, é menos conclusiva: indica entre 145 e 150 lugares para o PP, e entre 24 e 27 para o Vox.O PSOE consegue 112 lugares, segundo a GAD3, e entre 113 e 118 para a Sigma Dos, o que é uma derrota para o presidente do governo espanhol Pedro Sánchez.Já a plataforma de esquerda Sumar, liderada por Yolanda Díaz, obtém 27 ou entre 28 e 31 lugares, de acordo com as respetivas projeções.A última a ser conhecida, da Target Point para o El Debate, aponta para entre 109 e 113 lugares para o PSOE e aponta para uma vitória do PP, com entre 153 e 158 lugares.O PP de Alberto Núñez Feijóo pode não precisar do Vox para governar caso faça acordos com outros partidos. Não é claro se o terceiro lugar das intenções de voto será do Vox ou da Sumar, e as primeiras projeções indicam que o Vox possa perder vários deputados.